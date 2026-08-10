La presidenta Claudia Sheinbaum expresó la solidaridad de México con el pueblo de Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó.

“Por supuesto todo el apoyo que requiera si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conferencia, la presidenta de México aseguró que su gobierno está en comunicación con las embajadas de ambos países y reiteró que se brindará el apoyo necesario: “ahí vamos a estar”.

El temblor dejó varios heridos y daños en edificios de Quibdó, según informó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

Sheinbaum expresa el apoyo de México a Colombia tras sismo de magnitud 7.4

Claudia Sheinbaum expresó el apoyo de México para el pueblo de Colombia tras el sismo magnitud 7.4 que sufrió la mañana del lunes 10 de agosto que ha generado graves afectaciones.

La presidenta compartió desde su conferencia mañanera que su gobierno está en comunicación con la embajada de México en Colombia, así como la de Colombia en México para conocer el apoyo que requiera el pueblo colombiano ante el sismo.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia, todavía no tenemos más información pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí” Claudia Sheinbaum

Asimismo, destacó que, hasta el inicio de su conferencia, no tenía conocimiento de la gravedad y daños que dejó el temblor.

Sin embargo, destacó que se brindará el apoyo que sea necesario ante la emergencia y “ahí vamos a estar”.

Sismo magnitud 7.4 deja varios heridos en Colombia

La mañana del lunes 10 de agosto se registró un sismo magnitud 7.4 en el departamento de Chocó, San José del Palmar, que dejó varios heridos, según reportó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

La gobernadora resaltó que se están evaluando los daños para poder emitir el primer reporte oficial; sin embargo, compartió que hay reporte de heridos y daños a edificios en la capital de Chocó, Quibdó.