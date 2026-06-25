Cada vez son más los famosos, como Eduardo Yáñez, que se solidarizan con Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia afectaron a miles de venezolanos, pero también a gente de otros países.

Pese a ser originario de México, Eduardo Yáñez recurrió a redes sociales para mostrar su solidaridad a Venezuela, pero también para pedir apoyo para el país actualmente declarado en estado de emergencia.

Consciente de que los mexicanos continúan en modo fiesta tras la victoria de México sobre Chequia, el actor -de 65 años de edad- pidió no priorizar el Mundial frente a la tragedia de gran proporción.

“México, sé que estamos viviendo un Mundial impresionante. Haciendo historia en México. Está Selección nos está dando un gran gusto, pero también pensamos que nuestros hermanos venezolanos en este momento nos van a necesitar, nos necesitan” Eduardo Yáñez

Argumentando que nuestro país tiene la obligación de cooperar y apoyar a Venezuela por el simple hecho de que muchos de sus ciudadanos trabajan en suelo azteca, pide a los mexicanos no olvidarse de sus hermanos.

“Hoy tenemos la obligación de cooperar con este gran país. Muchos venezolanos están trabajando aquí en este suelo, los hemos recibido muy bien, sentimos por todos ellos... Pido a todos los mexicanos que nos unamos para ayudar a nuestros hermanos venezolanos” Eduardo Yáñez

México enviará ayuda a Venezuela

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum, de 64 años de edad, informó que México enviará un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional a Caracas, Venezuela.

Además de la colaboración de 250 militares, México enviará 5 perros rescatistas, cuatro aeronaves, material de curación y herramienta para búsqueda y rescate.

Una vez que el personal mexicano se instale, se evaluarán las necesidades y se abrirá la posibilidad de aumentar la ayuda.