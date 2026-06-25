La jefa de gobierno Clara Brugada ofrece apoyo de la CDMX a Venezuela tras llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay que mandar un abrazo y toda nuestra solidaridad al hermano pueblo venezolano, que atraviesa hoy momentos difíciles” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada se une al llamado de solidaridad para apoyar a Venezuela tras los sismos que azotaron al país el pasado miércoles 24 de junio.

Clara Brugada impulsa apoyo de la CDMX a Venezuela

Durante la inauguración de los nuevo embarcaderos en Navetas y Zacapa, Clara Brugada se unió al llamado de solidaridad de la presidenta Claudia Sheinbaum con Venezuela.

Venezuela sufrió un doble terremoto que dejó 188 muertos y más de 1,500 lesionados, por lo que varios países han enviado ayuda humanitaria y rescatistas.

Clara Brugada recordó que la CDMX sabe lo que es vivir una tragedia de esta dimensión, por lo que puso a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y Venezuela toda su capacidad técnica y ayuda.

Fuerza y solidaridad con el pueblo de Venezuela.



​Tras los recientes sismos que afectaron a este país hermano, la Ciudad de México levanta la mano para ayudar. Sabemos lo que significa reconstruir y nos sumamos al llamado de la presidenta @Claudiashein, con nuestros equipos… pic.twitter.com/knBxrg1vIv — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

La jefa de gobierno ofreció a los equipos de rescate especializado en el tema para que apoyen en las labores de rescate en Venezuela.

Hasta el momento, México ha enviado rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de salud a Venezuela.

Será el equipo de la Sedena quien determine si es necesario enviar más equipos a Venezuela para continuar con las labores de apoyo.

La CDMX está lista para sumarse para apoyar a Venezuela

Previo al mensaje que ofreció Clara Brugada para sumarse al llamado de ayuda para Venezuela, la jefa de gobierno ya había enviado un mensaje solidario.

Clara Brugada compartió un tuit donde aseguró que la CDMX estaba lista para sumarse a las labores de rescate y ayuda humanitaria con Venezuela.

Hasta el momento, la CDMX no ha informado si también enviará equipos de rescate o si podría colocar centros de acopio para recolectar víveres para Venezuela.