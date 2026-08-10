La conductora de noticias, Ana Francisca Vega debuta en MVS con contundente mensaje sobre libertad de expresión.

“Aquí la libertad de expresión, al independencia editorial, el rigor no están a debate y no están a discusión. No dependen de momentos, ni coyunturas ni de personas, ni de partidos son el pilar sobre el cual se sustenta y se sostiene este micrófono, mi propio trabajo y el de todo el equipo que hace posible este espacio. Nuestro compromiso es con la información y con el contraste respetuoso de las ideas” Ana Francisca Vega, conductora de noticias

Este mensaje ocurre tras la salida del periodista Luis Cárdenas de ese mismo espacio.

Nota en desarrollo, en breve más información...