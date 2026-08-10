Citlalli Hernández denunció acoso y clasismo luego de ser fotografiada mientras comía en Negroni Mitikah, un restaurante de una plaza comercial en Benito Juárez, CDMX.

“Ayer fui a comer al restaurante de una plaza comercial y me di cuenta de que me tomaban fotos. Ya vi que la derecha la trae, así que antes de que comiencen a moverla sus redes de bots y hagan de ello un tema, por acá me adelanto” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena señaló que ya identificó el origen de las críticas y apuntó directamente contra “la derecha”, al advertir que las imágenes podrían ser usadas en redes sociales para generar polémica.

En ese sentido, Citlalli Hernández defendió que la austeridad no significa prohibir gastos personales, sino gobernar sin privilegios a costa del erario, y cuestionó que se fiscalice cómo se ve una mujer mientras come.

Citlalli Hernández denuncia acoso de "la derecha" (@CitlaHM / X)

Citlalli Hernández acusa a “la derecha” de mover las fotos en redes

“Ya vi que la derecha la trae”, escribió Citlalli Hernández al referirse a las fotografías que, según relató, le tomaron mientras comía y se encontraba en Negroni Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez.

La exsecretaria de las Mujeres también calificó como lamentable el acoso, clasismo y obsesión de algunas personas, y sostuvo que quienes querían una fotografía pudieron habérsela pedido directamente.

“La austeridad y la justa medianía no significan que una persona pública tenga prohibido gastar su propio dinero o aceptar ir un domingo a un restaurante. Significan gobernar sin privilegios ni excesos a costa del erario, significa vivir con lo mínimo necesario, sin lujos, como orgullosamente lo he hecho. Tampoco significan fiscalizar cómo se ve una mujer mientras come.” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En su mensaje, Citlalli Hernández también respondió a las posibles críticas relacionadas con la austeridad y la llamada “justa medianía”, y aclaró que estos conceptos no significan que una persona pública tenga prohibido gastar su propio dinero o acudir a un restaurante durante un domingo.

La política sostuvo que la austeridad implica gobernar sin privilegios ni excesos a costa del erario, además de vivir sin lujos y con lo mínimo necesario.

Finalmente, Citlalli Hernández cuestionó que algunas personas estén más interesadas en fiscalizar cómo se ve una mujer mientras come que en construir argumentos para un debate político, y como remate, recomendó las pizzas de Negroni Mitikah, cuyo precio, dijo, ronda los 370 pesos.