El Vaticano informó sobre la donación de 100 mil euros de parte del Papa León XIV para ayuda humanitaria a Venezuela, tras los terremotos que han dejado al menos 188 muertos.

La ayuda humanitaria será entregada a la Limosnería Apostólica de Venezuela y la cifra fue acordada tras mantener contacto con las autoridades eclesiásticas del país.

Asimismo, El Vaticano señaló la urgencia de que se movilice la ayuda a la zona más afectada, vista en imágenes devastada y confirmada por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.

Tras los terremotos, la organización Cáritas Venezuela llamó a unirse en solidaridad con el país de Latinoamérica, tanto en oración como enfrentar en conjunto la emergencia nacional.

Papa León XVI dona 100 mil euros para ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela (Captura de pantalla)

Papa León XVI dona 100 mil euros para ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela

El Vaticano informó que a primera hora de la tarde de este jueves 25 de junio, el Papa León XIV envió un donativo de 100 mil euros para apoyar a Venezuela tras los terremotos.

Acorde con lo señalado, el donativo para ayuda humanitaria fue acordado con los arzobispos de Venezuela, Alberto Ortega Martín y Raúl Biord Castillo, tras mantener contacto con ellos.

El Papa León XIV y El Vaticano se mantendrán atentos a las necesidades de los venezolanos para los próximos días, bajo indicaciones de la Iglesia local.

El comunicado del Vaticano también señaló que la Iglesia se ha movilizado desde las primeras horas tras los terremotos, con acompañamiento y oración para quienes lo han perdido todo.

Por lo mismo, Cáritas Internationalis también anunció un donativo por la misma cantidad dada por el Papa León XIV, además del despliegue de 30 mil voluntarios.

Terremotos en Venezuela (Ronald Pena R. / EFE)

Papa León XVI, Cruz Roja y varias naciones se han sumado a la ayuda por Venezuela

La organización de El Vaticano, Cáritas Venezuela, destacó la importancia de ayudar a la nación tras la emergencia nacional que dejó mil 520 heridos y más de 10 mil desaparecidos.

Al llamado no sólo se ha sumado el Papa León XVI, también otros organismos internacionales como la Cruz Roja, que está en labores de búsqueda y rescate.

Asimismo, la ONU y su oficina de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia dio a conocer que se prepara un equipo de respuesta rápida y con despliegue en Venezuela.

Al apoyo se sumó también México y Los Topos, equipo de rescate que busca viajar a Venezuela para apoyar en las labores de emergencia, así como: