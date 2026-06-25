La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció brindar apoyo a Venezuela ante el estado de emergencia provocado tras dos fuertes sismos registrados el miércoles 24 de junio de 2026.

El canciller Roberto Velasco manifestó a través de redes sociales que el gobierno mexicano ha puesto a disposición de Venezuela “todo el apoyo que requieran”.

México manifestó su solidaridad con Venezuela, recordando la capacidad de nuestro país para apoyar a otras naciones en situaciones de emergencia.

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