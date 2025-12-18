António Guterres es el actual Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde hace ocho años ha sido el representante de la organización y quien lleva y gestiona la agenda mundial y el diálogo entre naciones.

¿Quién es António Guterres?

António Manuel de Oliveira Guterres es un político empresario e ingeniero físico originario de Lisboa, la capital de Portugal.

Fue el 1 de enero de 2017 cuando ocupó el cargo de Secretario General de la ONU.

António Guterres (Instagram | António Guterres)

Sus funciones bajo este puesto son tanto administrativas como diplomáticas, pues se encarga de supervisar políticas y programas de eficiencia y transparencia.

Del mismo modo, suele ser mediador de internacional para prevenir y resolver disputas entre naciones.

El Secretario General de la ONU también es considerado como un símbolo que representa los ideales de la organización, esto al ser portavoz de los pueblos pobres y vulnerables.

Antonio Guterres también es quien impulsa la agenda global en temas de clima y salud.

¿Cuántos años tiene António Guterres?

Antonio Guterres nació el 30 de abril de 1949; actualmente el Secretario General de la ONU tiene 76 años de edad.

¿Quién es la esposa de António Guterres?

Actualmente António Guterres está casado con Catarina de Almeida Vaz Pinto, con quien contrajo matrimonio en 2001, siendo esta su segunda esposa.

Su primera esposa fue Luísa Amélia Guimarães e Melo, una psiquiatra infantil que falleció en 1998.

¿Qué signo zodiacal es António Guterres?

De acuerdo con la astrología, António Guterres nació bajo el signo zodiacal de Tauro.

¿Quiénes son los hijos de António Guterres?

António Guterres es padre de tres hijos.

Sus hijos biológicos son fruto de su primer matrimonio con Luísa Amélia Guimarães e Melo:

Pedro Guimarães e Melo Guterres, quien nació en 1977

Mariana Guimarães e Melo Guterres, quien nació en 1985

António Guterres tiene un tercer hijo adoptivo de su segundo matrimonio con Catarina Vaz Pinto llamado Francisco Vaz Pinto Guterres.

¿Qué estudió António Guterres?

António Guterres tiene una amplia formación académica:

Ganó el Prémio Nacional dos Liceus como el mejor estudiante de su país tras graduarse del colegio Liceo de Camões

Estudió Física e Ingeniería en el Instituto Superior Técnicode Lisboa

António Guterres (Instagram | @António Guterres)

¿En qué ha trabajado António Guterres?

Con una larga trayectoria en la política, António Guterres ha ocupado cargos importantes en Portugal como: