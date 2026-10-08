Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que su gobierno, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), trabaja con el gobierno estatal de Jalisco a fin resolver el tema de la calidad del agua en el Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay proyecto para mejorar todo el sistema de agua y en el que participan su gobierno y el gobierno de Jalisco, a cargo de Pablo Lemus.

“El gobernador (Pablo Lemus) tiene un a propuesta para modernizar todo el sistema… estamos en el acuerdo final. El acuerdo es que el estado de Jalisco hace una parte y nosotros hacemos otra parte, lo importante es resolver el tema de la calidad del agua…” Claudia Sheinbabum, presidenta de México

El acuerdo final para mejorar la calidad del agua está listo y está por presentarse por el gobernador Pablo Lemus, dijo en al conferencia mañanera de este 8 de octubre la presidenta de México.

Sheinbaum recuerda presa El Zapotillo en Jalisco inaugurada por AMLO

Claudia Sheinbaum recordó que Conagua ya ha venido haciendo acciones en Jalisco como en el caso de la presa El Zapotilllo, la cual fue inaugurada en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La mandataria mexicana dijo que su gobierno también trabaja directamente con el gobierno de Jalisco, a través de Efraín Morales, director de Coanagua.

Pablo Lemus contratará deuda para mejorar calidad del agua en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella misma también ha hablado con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien le ha presentado el proyecto para renovar todo el sistema de agua.

En lo que corresponde a Jalisco, espera realizar el proyecto con contratación de deuda para una parte y para ello necesita determinadas autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sheinbaum dijo que lo importante es que el proyecto salga adelante porque la infraestructura del agua ya es “muy antigua”.

Sheinbaum acusa a Enrique Alfaro de incumplir con nuevo acueducto en Jalisco

Claudia Sheinbaum adjudicó parte de la problemática del la calidad del agua en la ZMG al exgobernador Enrique Alfaro.

Alfaro se habría comprometido a hacer un acueducto a fin de mejorar el servicio por lo que la presidenta dijo “tenemos que resolver el tema de ese acueducto”.

La ZMG enfrenta una crisis en la calidad del agua en la que habitantes de esa ciudad y alrededores han difundido fotos y videos de agua con lodo, turbia y con malos olores.