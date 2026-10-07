El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció un esquema de rotación del servicio de agua durante aproximadamente seis meses para atender la crisis de calidad en Guadalajara.

Lemus explicó que la medida responde al deterioro reciente del agua distribuida en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara y a problemas detectados.

Durante este periodo, el suministro tendrá menor disponibilidad, mientras autoridades estatales y municipales avanzan en obras para sustituir temporalmente fuentes afectadas y mejorar su calidad.

Pablo Lemus anuncia rotación del agua en Guadalajara tras irregularidades en el suministro

El problema se relaciona con el sistema antiguo de abastecimiento Chapala-Guadalajara, donde fueron detectadas descargas irregulares que llegan al canal y la presa Las Pintas.

Por recomendación de especialistas, el Gobierno de Jalisco dejará temporalmente de utilizar esa fuente cuando sus condiciones no sean adecuadas para abastecer a la ciudad.

Crisis de agua en Guadalajara
Crisis de agua en Guadalajara (Cap)

El esquema de rotación anunciado por Pablo Lemus busca distribuir el agua disponible mientras concluyen el acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de Miravalle.

Paralelamente, las autoridades trabajarán en el saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la abastece para atender el problema desde origen.

El Gobierno estatal también prepara un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, cuya construcción podría extenderse aproximadamente 2 años y requiere una propuesta financiera ante el Congreso.

Lemus señaló que este proyecto ya cuenta con el aval de Conagua y permitiría reducir la extracción de Chapala, además de generar ahorros energéticos.

También se prevé concluir obras del sistema El Zapotillo, que actualmente opera al 45%; según Lemus, la Federación financiará y ejecutará los trabajos pendientes.