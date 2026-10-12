La crisis por la calidad del agua en Jalisco abrió un nuevo frente de debate entre el gobierno estatal y la Federación.

“Le reitero, el agua no se privatizará, el servicio no se entregará a ninguna empresa y definitivamente no subirán las tarifas que pague la gente” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Esto, luego de que Pablo Lemus rechazara que exista cualquier intención de privatizar el servicio, mientras Claudia Sheinbaum advirtió sobre los posibles efectos del esquema de financiamiento planteado para desarrollar infraestructura hídrica.

El intercambio entre Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum ocurre en medio de las protestas ciudadanas por el suministro de agua limpia en Guadalajara y de la discusión sobre cómo financiar obras consideradas prioritarias para garantizar el abastecimiento y mejorar la calidad del líquido.

Pablo Lemus rechaza privatización y alza de tarifas del agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechazó categóricamente cualquier pretensión de privatizar el servicio de agua y aseguró que no habrá incrementos en los costos para los usuarios.

Sostuvo de forma explícita que el agua no se privatizará ni se entregará la operación del servicio a ninguna empresa privada.

“El agua no se privatizará” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Pablo Lemus destacó que no subirán las tarifas que paga la ciudadanía por el suministro hídrico, dejando en claro que los ciudadanos en Jalisco no deben preocuparse.

Destacó que su gobierno se encuentra trabajando todos los días para resolver el problema de contaminación del agua y lograr que las familias la reciban de calidad en sus hogares.

“Estamos trabajando todos los días para conseguirlo y que la gente no tenga que volver a salir a exigir agua limpia” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Pablo Lemus aclaró que las iniciativas presentadas por su administración (como el nuevo Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara y la modernización de la Planta Potabilizadora Miravalle) buscan mecanismos de financiamiento para ejecutar obras urgentes.

Sin que esto signifique entregar la gestión a particulares ni recurrir a deuda pública.

Claudia Sheinbaum advierte que el gobierno de Pablo Lemus planteó un esquema que podría privatizar el agua en Jalisco

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum expresó una postura de rechazo absoluto hacia cualquier modelo que pueda vulnerar el carácter público del agua en Jalisco.

Durante la conferencia del Pueblo del 12 de octubre, Claudia Sheinbaum reveló que el proyecto presentado por el gobierno del estado contempla un modelo financiero (denominado CMRO) que, desde la perspectiva federal, abre la puerta a la operación privada o privatización del suministro hídrico.

“Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada del agua. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que discutir con él, esos esquemas de financiamiento” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Afirmó tajantemente que su administración no respaldará la privatización de ningún servicio de agua potable, subrayando que el recurso debe permanecer bajo gestión pública.

“Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización de ningún servicio del agua y que en todo caso técnicamente resolvamos conjuntamente con recursos comunes el problema de la contaminación del agua en Jalisco” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Propuso resolver los problemas de contaminación y abastecimiento de forma coordinada entre el estado y la Federación -a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- invirtiendo recursos comunes y públicos en lugar de recurrir a inversión privada.

Claudia Sheinbaum sostuvo que se debe evitar politizar la crisis del agua y concentrar las mesas de diálogo en encontrar alternativas técnicas viables que garanticen el acceso a agua limpia sin trasladar costos a la población.