Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, acusó que las decisiones presupuestales del Gobierno federal han agravado la crisis hídrica al reducir los recursos destinados a estados y municipios para el mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de agua.

Tras acudir a la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 para cuestionar la desaparición del Fondo Metropolitano, la alcaldesa volvió a presentar el tema en julio de 2026 ante la Comisión Permanente del Senado, donde expuso la desigualdad en la distribución de recursos para atender el abasto de agua.

Recortes federales afectan la infraestructura hídrica de estados y municipios de Jalisco

De acuerdo con el posicionamiento presentado, aunque el Artículo 4° de la Constitución establece que la Federación debe garantizar el acceso al agua en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, las modificaciones presupuestales han trasladado la mayor parte de la responsabilidad financiera a las administraciones locales.

Entre las medidas señaladas se encuentra la reducción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que en 2025 redireccionó el 10% de sus recursos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, sin establecer mecanismos de compensación para las zonas metropolitanas.

Asimismo, se destacó la desaparición del Fondo Metropolitano, lo que, según la información presentada, representó para el Área Metropolitana de Guadalajara la pérdida de alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que anteriormente se destinaban a proyectos estratégicos de infraestructura hídrica.

También se señaló que durante 2026 fue eliminado el PRODDER de la Conagua, programa que permitía a los organismos operadores reinvertir parte de los recursos obtenidos por el cobro del servicio de agua. Su sustitución, afirmaron, centraliza la asignación de recursos y modifica los incentivos para más de 1,600 organismos operadores del país.

De acuerdo con este planteamiento, estas decisiones han coincidido con el deterioro de redes hidráulicas, fugas, infraestructura obsoleta y necesidades crecientes de saneamiento en distintas ciudades.

Jalisco presenta plan para fortalecer el abastecimiento de agua

Ante este panorama, el Gobierno de Jalisco anunció un plan hídrico para atender el abastecimiento de agua y mejorar su calidad.

La estrategia contempla la entrega de garrafones, la instalación de plantas potabilizadoras móviles, una inversión de 5 mil millones de pesos para la modernización de la planta de transferencia de Miravalle, así como otras acciones enfocadas en fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar el suministro de agua para la población.