Ciudadanos de Guadalajara, Jalisco, preparan un amparo colectivo para exigir el abasto de agua limpia al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

“Metimos un amparo colectivo para que nos resuelvan u meterle presión al SIAPA” Fernanda Dueñas, habitante de Guadalajara

En entrevista para Azucena Uresti, Fernanda Dueñas, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara compartió que el abasto de agua sucia y con olor a drenaje ha impactado en su salud.

Asimismo, denunció que, a pesar de que el agua llega sucia, el SIAPA mantiene el cobro por el servicio e incluso ha amenazado con el embargo por falta de pago.

Ciudadanos de Guadalajara alistan amparo colectivo por agua sucia

Fernanda Dueñas, habitante de la unidad habitacional Mariano Otero de la ZMG, compartió que, junto con sus vecinos, iniciaron el proceso para un amparo colectivo para exigir agua limpia al SIAPA.

De acuerdo con Fernanda, se presentará este viernes 9 de octubre a presentar el amparo para exigir el abasto de agua limpia con pipas ya que en las tuberías llega sucia desde hace varios meses.

“El amparo es para que nos den agua limpia, para que nos venga el SIAPA directamente y nos traiga pipas. Lo veo difícil porque somos muchísimos” Fernanda Dueñas, habitante de Guadalajara

Sin embargo, señaló que este proceso de abasto por pipas sería complicado ya que son muchos habitantes dentro de la unidad en la que habita.

Cabe señalar que los habitantes de Guadalajara comenzaron a denunciar la llegada de agua sucia, con tonalidades desde el amarillo hasta el marrón, con mal olor y turbia desde marzo de 2026 sin que el problema haya sido resuelto.

Denuncian cobros y recargos desde el SIAPA por abasto de agua sucia en Guadalajara

Por otra parte, Fernanda Dueñas compartió que SIAPA ha mantenido los cobros por el servicio de agua en la ZMG a pesar de que ha llegado sucia y con mal olor.

De acuerdo con la residente de la unidad habitacional Mariano Otelo, el agua incluso le ha ocasionado problemas de salud.

“He tenido problemas de salud en la piel… Tengo urticaria… el problema es que se intensificó por las aguas negras que te pueden causar una infección terrible” Fernanda Dueñas, habitante de Guadalajara

Fernanda señaló que desde hace 3 meses decidió dejar de pagar el servicio de agua a modo de protesta y ha llamado a sus vecinos a no pagar mientras no se resuelva el abasto de agua.

“Claro que no las cobra, o sea, SIAPA nos las cobran, claro hasta con recargos… Yo tengo 3 meses que no la pago…porque dije ‘esto es una porquería’, voy a seguir sin pagarla” Fernanda Dueñas, habitante de Guadalajara

Sin embargo, señaló que muchos tienen miedo debido a que desde el SIAP han llegado amenazas de embargo por la falta de pago.