Jalisco a cargo del gobernador, Pablo Lemus implementará medidas para mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara, luego de detectar un problema relacionado con el agua que pasa por la presa Las Pintas.

En el canal que alimenta esta presa se detectaron descargas irregulares que terminan afectando el agua que entra al sistema de abastecimiento.

Por esta razón, se decidió dejar de utilizar temporalmente el agua de Las Pintas y del antiguo sistema de Chapala cuando afecte la calidad del agua que llega desde la Planta Potabilizadora de Miravalle.

Jalisco toma medidas para mejorar la calidad del agua en Guadalajara (CORTESÍA)

¿Por qué habrá menos agua disponible?

La medida significa que durante algunos meses habrá menos agua disponible, debido a que este sistema puede aportar hasta 2.5 metros cúbicos por segundo.

Sin embargo, mantenerlo en uso significaría continuar utilizando una fuente que actualmente está afectando la calidad del agua que reciben las familias.

La primera etapa tendrá una duración aproximada de seis meses. Durante ese periodo deberán concluir el acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle. Estas obras permitirán reducir la dependencia del agua proveniente de Las Pintas.

Al mismo tiempo, se atenderá el origen del problema mediante la eliminación de las descargas irregulares detectadas en el canal. Estas aguas serán llevadas a la Planta de Tratamiento de El Ahogado, además de que se realizarán trabajos de saneamiento en la presa y el canal que la alimenta.

Nuevo acueducto Chapala-Guadalajara busca mejorar el abasto

La solución de fondo contempla la construcción de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara para sustituir al sistema antiguo. La obra se estima en alrededor de dos años y permitirá recibir agua de mejor calidad, además de reducir la extracción del Lago de Chapala y el consumo de energía.

También se contempla completar el sistema de El Zapotillo, que actualmente opera al 45 por ciento. Existe un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que las obras pendientes sean realizadas y pagadas por la Federación.

De esta manera, las medidas planteadas buscan atender de inmediato el problema de calidad del agua y, al mismo tiempo, avanzar en las obras necesarias para mejorar el abastecimiento de Guadalajara a largo plazo. Las medidas no contemplan aumentos en la tarifa del SIAPA, privatización del servicio ni deuda pública.