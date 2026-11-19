Christian Nodal se opone a que su padre registre su nombre artístico ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El cantante presentó una oposición para que Jaime González Terrazas no registre la marca “Christian Nodal” en la categoría de comercial.

Christian Nodal se opone ante el IMPI a que su padre registre su nombre

La nueva disputa por el nombre de Christian Nodal inició el pasado 20 de septiembre, cuando Jaime González Terrazas solicitó registrarlo en la clase 16 del IMPI.

Dicha clase corresponde para productos impresos, fotografías, artículos de papelería y publicaciones.

Christian Nodal y su papá Jaime González (Instagram/@jgmusical)

El nombre de Christian Nodal está registrado por Jaime González Terrazas bajo la clase 41, la cual es para conciertos, espectáculos y servicios de entretenimiento.

Ante esta situación, Christian Nodal presentó una oposición formal ante el IMPI el pasado 9 de noviembre, para que su padre no pueda hacer más registros.

La petición del cantante sostiene que Jaime González Terrazas no es la persona cuyo nombre quiere registrar y tampoco cuenta con el consentimiento de Christian Nodal.

Christian Nodal se defiende bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

La defensa de Christian Nodal avaló su petición al IMPI para impedir que Jaime González Terrazas registre el nombre, citando el Convenio de París y el artículo 20.21 del T-MEC.

Dichas normas protegen a las marcas aunque estén registradas en categorías distintas a las que ya fueron indicadas por el titular.

Asimismo, los abogados de Christian Nodal piden que reconozcan el nombre “Christian Nodal” como marca notoria.

También se presentaron pruebas de la trayectoria de Christian Nodal y argumentan que el nombre adquirió reconocimiento por la trayectoria del cantante durante más de 10 años.

El IMPI ya había encontrado irregularidades en la petición de Jaime González Terrazas, pues no presentó el permiso de Christian Nodal para el registro que solicitó.

Por lo pronto, el papá de Christian Nodal es dueño de:

CN Christian Nodal, hasta 2036

Nodal, hasta 2036

Christian Nodal Pal Cora, hasta 2034