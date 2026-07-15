La Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó destinar recursos extraordinarios para los proyectos hidráulicos impulsados por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al señalar que el presupuesto federal correspondiente a este año ya fue aprobado y no contempla ampliaciones.

La decisión ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno de Jalisco para atender la crisis del agua y fortalecer el suministro en el Área Metropolitana de Guadalajara, mediante un plan integral que contempla diversas obras de infraestructura.

Pablo Lemus solicita respaldo federal para proyectos estratégicos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó el apoyo financiero del Gobierno Federal para concretar cuatro proyectos estratégicos considerados fundamentales para mejorar la calidad del agua y garantizar el abasto en la entidad.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de Jalisco, estas obras requieren una inversión superior a los 20 mil millones de pesos y forman parte de una estrategia de largo plazo para modernizar la infraestructura hidráulica de Jalisco.

Sin embargo, la Conagua informó que no existe margen presupuestal para destinar recursos adicionales debido a que las partidas federales ya se encuentran definidas y etiquetadas.

Conagua señala que no habrá ampliación presupuestal

La Conagua explicó que el presupuesto federal aprobado para este ejercicio fiscal no contempla incrementos para los proyectos solicitados por la entidad.

Por ello, no será posible incorporar financiamiento extraordinario para las obras planteadas por el Gobierno de Jalisco, a pesar de la relevancia que tienen para atender los desafíos relacionados con el abastecimiento y la calidad del agua.

Gobierno de Jalisco mantiene plan estatal para enfrentar la crisis del agua

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mantiene en marcha un plan estatal integrado por más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo para atender la problemática hídrica.

La estrategia incluye una inversión inicial con recursos estatales destinada a resolver necesidades urgentes; sin embargo, las obras de mayor alcance requieren del acompañamiento financiero de la Federación para su ejecución.

En el marco de este debate, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Gobierno de Jalisco también debe asumir las responsabilidades que le corresponden para atender la problemática.

Pese a la negativa de la Conagua, la administración estatal ha reiterado que los proyectos propuestos son fundamentales para resolver de fondo los problemas de calidad del agua, modernizar la infraestructura existente y garantizar el abasto de agua para las familias jaliscienses.