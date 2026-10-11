Cientos de habitantes de Guadalajara salieron este domingo 11 de octubre de 2026 a las calles para exigir agua limpia a las autoridades de Jalisco.

La marcha partió desde la emblemática glorieta de La Minerva con destino a Casa Jalisco, cuestionando la distribución continuada de agua turbia, con sedimentos y olores fétidos hacia miles de casas.

“Queremos agua limpia”: protestan en Guadalajara por suministro limpio (@JPedroSolcas / X)

Habitantes de Jalisco protestan por calidad del agua en Guadalajara

Los manifestantes en Guadalajara denunciaron un deterioro prolongado en los servicios otorgados por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Además de los riesgos para la salud, expresaron su agotamiento económico al verse obligados a recurrir constantemente al consumo de agua embotellada para realizar tareas domésticas elementales.

De acuerdo con estimaciones, un total de cinco millones de personas estarían siendo afectadas por la mala calidad del agua en Jalisco.

Por ello también exigen que se meta a la cárcel a aquellas empresas que no cumplen con sus proceso para tratar el agua y la vierten al sistema municipal con contaminantes.

Por su parte, la administración de Pablo Lemus argumentó que la desconexión del sistema de la presa Las Pintas permitirá mitigar el problema de calidad en las tuberías.

No obstante, esto representará una reducción del 30 por ciento en el caudal disponible y requerirá la aplicación de tandeos programados para Guadalajara durante los meses venideros.

“Queremos agua limpia”: protestan en Guadalajara por suministro limpio (@JPedroSolcas / X)

Protestas en Guadalajara por agua limpio deriva en enfrentamientos con la policía

Al arribar a Casa Jalisco, la manifestación derivó en enfrentamientos cuando las fuerzas antimotines emplearon cañones hídricos y gas lacrimógeno para dispersar a los participantes.

En este proceso, decenas de personas resultaron detenidas por la policía tras intentar detener las represiones en su protesta por agua limpia.

Las imágenes muestran a grupos de policías correr hacia la protesta, con el fin de contenerla y replegarla de regreso a la Glorieta de la Minerva.