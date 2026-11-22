El Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su dirigente Jorge Romero, respaldó la denuncia contra la Cámara de Diputados por incumplir con la emisión de la convocatoria para renovar presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

La denuncia fue presentada por el coordinador de diputados federales del PAN, Elías Lixa, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y que se obligue a la Cámara de Diputados iniciar el proceso de designación de titular del INE, ante la salida de Guadalupe Taddei.

PAN respalda denuncia para elegir presidenta del INE a un mes de la renuncia de Taddei

Jorge Romero dijo que la elección de presidencia del INE no se puede seguir aplazando por la supuesta falta de acuerdos políticos.

El dirigente panista recordó que la renuncia de Guadalupe Taddei fue el 26 de octubre, por lo que el tiempo transcurrido es prácticamente de un mes y a pesar de ello sigue pendiente la emisión de la convocatoria.

PAN insiste en publicación de convocatoria lo más pronto posible

El PAN solicitó en su demanda que en el menor tiempo posible, sin utilizar las negociaciones como justificación para detener el cumplimiento de responsabilidades, la emisión de la convocatoria.

Además de la convocatoria, que ordene la integración del Comité Técnico de Evaluación y se lleve a cabo el procedimiento de renovación del INE.

Jorge Romero dijo que el objetivo es designar a una persona independiente al frente del INE.