El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará cortes de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) a partir del 15 de octubre.

Como parte de las acciones para atender “la situación de calidad de agua y fortalecer la operación”, el SIAPA compartió el calendario de tandeos para las más de 600 colonias que resultarán afectada.

Asimismo, resaltó que se habilitará el servicio de pipas gratuitas para mantener el abasto en estas colonias mientras se mantiene esta acción.

Calendario de SIAPA para los tandeos de agua en Guadalajara

A través de un comunicado, el SIAPA señaló que los tandeos de agua se realizarán en 627 colonias de la ZMG, integrada por los municipios de:

Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco

El Salto

Juanacatlán

Tandeo en Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA)

El calendario para el llamado Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia en la zonas que se abastecen por la Planta Potabilizadora No. 1, en Miravalle, es:

Zona 1 : Moderna - Jardines de la Cruz: Servicio activo de Lunes a Jueves y Sábado (307 L/s). Suspendido Viernes y Domingo

: Moderna - Jardines de la Cruz: Servicio activo de Lunes a Jueves y Sábado (307 L/s). Zona 2 : Revolución CUCEI: Servicio activo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado (327 L/s). Suspendido Martes, Jueves y Domingo

: Revolución CUCEI: Servicio activo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado (327 L/s). Zona 3 :Oblatos - Tlaquepaque Centro: Servicio activo Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Domingo (448 L/s). Suspendido Miércoles y Sábado

:Oblatos - Tlaquepaque Centro: Servicio activo Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Domingo (448 L/s). Zona 4: Tonalá - Tlaquepaque Oriente: Servicio activo Martes, Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo (845 L/s). Suspendido Lunes y Jueves

Tonalá - Tlaquepaque Oriente: Servicio activo Martes, Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo (845 L/s). Zona 5 : Guadalajara Sur - Expo: Servicio activo Lunes (1,517 L/s), Jueves (957 L/s), Viernes (1,517 L/s) y Domingo (757 L/s). Suspendido Martes, Miércoles y Sábado

: Guadalajara Sur - Expo: Servicio activo Lunes (1,517 L/s), Jueves (957 L/s), Viernes (1,517 L/s) y Domingo (757 L/s). Zona 6 : Guadalajara Centro y Zapopan Sur - Poniente: Servicio activo Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo (223 L/s). Suspendido Lunes y Viernes

: Guadalajara Centro y Zapopan Sur - Poniente: Servicio activo Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo (223 L/s). Zona 7: Ferrocarril - Industrial: Servicio activo de Lunes a Viernes (40 L/s). Suspendido Sábado y Domingo