El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará cortes de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) a partir del 15 de octubre.
Como parte de las acciones para atender “la situación de calidad de agua y fortalecer la operación”, el SIAPA compartió el calendario de tandeos para las más de 600 colonias que resultarán afectada.
Asimismo, resaltó que se habilitará el servicio de pipas gratuitas para mantener el abasto en estas colonias mientras se mantiene esta acción.
Calendario de SIAPA para los tandeos de agua en Guadalajara
A través de un comunicado, el SIAPA señaló que los tandeos de agua se realizarán en 627 colonias de la ZMG, integrada por los municipios de:
- Guadalajara
- Zapopan
- Tlaquepaque
- Tonalá
- Tlajomulco
- El Salto
- Juanacatlán
El calendario para el llamado Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia en la zonas que se abastecen por la Planta Potabilizadora No. 1, en Miravalle, es:
- Zona 1: Moderna - Jardines de la Cruz: Servicio activo de Lunes a Jueves y Sábado (307 L/s). Suspendido Viernes y Domingo
- Zona 2: Revolución CUCEI: Servicio activo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado (327 L/s). Suspendido Martes, Jueves y Domingo
- Zona 3:Oblatos - Tlaquepaque Centro: Servicio activo Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Domingo (448 L/s). Suspendido Miércoles y Sábado
- Zona 4: Tonalá - Tlaquepaque Oriente: Servicio activo Martes, Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo (845 L/s). Suspendido Lunes y Jueves
- Zona 5: Guadalajara Sur - Expo: Servicio activo Lunes (1,517 L/s), Jueves (957 L/s), Viernes (1,517 L/s) y Domingo (757 L/s). Suspendido Martes, Miércoles y Sábado
- Zona 6: Guadalajara Centro y Zapopan Sur - Poniente: Servicio activo Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo (223 L/s). Suspendido Lunes y Viernes
- Zona 7: Ferrocarril - Industrial: Servicio activo de Lunes a Viernes (40 L/s). Suspendido Sábado y Domingo