En el quinto día de movilizaciones, maestros de la Sección 7 de la CNTE tomaron 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde regalaron el combustible a los conductores que se acercaban.

Durante dos horas, los maestros regalaron hasta 10 litros de combustible a autos particulares, taxis de aplicación y transporte público, que formaban filas de varios metros para llenar sus tanques.

La acción de la CNTE formó parte de las presiones para exigir la abrogación de la reforma educativa y cambios a la ley del ISSSTE, mientras que la Coparmex pidió investigaciones y posibles acciones penales para los responsables.

CNTE toma 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y regala combustible (Especial)

Se desconoce cuánto combustible regaló la CNTE en Tuxtla Gutiérrez

Después de la toma, trabajadores de la CNTE comentaron que no sabían la cantidad de gasolina que se había regalado al transporte público y a los vehículos particulares.

En algunos centros de distribución se informó que los vehículos cargaron cantidades de 10 hasta 20 litros, mientras que a las motocicletas se les regaló hasta 5 litros de combustible.

Durante la acción, se registraron confrontas con trabajadores de las gasolineras que intentaron cerrar las válvulas de la gasolina mientras los maestros de la CNTE intentaban tomar el control.

La CNTE cumple este viernes cinco días de plantón y protestas en Tuxtla Gutiérrez, donde mantienen sus campamentos hasta que no se resuelvan sus exigencias.

Coparmex Chiapas pidió sanciones contra maestros de la CNTE

En un comunicado, Coparmex Chiapas hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para intervenir ante la toma y bloqueo de estaciones de servicio e instalaciones relacionadas con el suministro de gasolina en Tuxtla.

El organismo empresarial solicitó acciones inmediatas y pidió que se investiguen los hechos para determinar posibles responsabilidades civiles o penales conforme a la ley.

“Que se investiguen los hechos y, en su caso, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales que conforme a derecho procedan. Coparmex

Coparmex (Especial)