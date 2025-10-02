Ricardo Salinas Pliego estaría buscando trasladar sus empresas, así como sus bienes a Canadá para evitar el pago de más impuestos.

De acuerdo con Yareth Arciniega, reportera de la Revista Fortuna, en el juicio de Salinas Pliego en Estados Unidos, se reveló la intención del empresario de encontrar medidas que evitaran mayor pago de impuesto y un posible embargo.

A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló desde su conferencia que los juicios en Estados Unidos no afectan los 9 juicios por 45 mil millones de pesos que están en curso en México.

Ricardo Salinas Pliego buscaría evitar embargo ante deudas en Estados Unidos y México

Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que pagar una fianza ante la posibilidad de una orden de aprehensión en Estados Unidos, estaría buscando evitar el embargo de sus cuentas ante las deudas en dicho país y en México.

Esto a través de la creación de empresas y la apertura de cuentas bancarias en Canadá, para evadir el pago de más impuestos.

A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las medidas que intente poner en marcha el empresario no van a afectar los juicios que hay en su contra.

Esto por los reclamos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra empresas de Grupo Salinas, al que pertenece TV Azteca, por 45 mil millones de pesos.

Será el SAT quien determine si se deben o no congelar o embargar cuentas de Salinas Pliego como parte de los 9 juicios que están en marcha.