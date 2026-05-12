Claudia Sheinbaum cuestionó el discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre el peligro que dijo correr en México cuando vacacionó en el sureste del país.

La presidenta recordó que Isabel Díaz Ayuso canceló su gira por el país; sin embargo, mantuvo su fecha de regreso a España, por lo que permaneció en el país de vacaciones, según lo vio en redes.

“Se pasó 3 días de vacaciones dicen. Yo no estoy segura, lo vi en las redes pero sí se pasó días de vacaciones aquí” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum cuestiona miedo de Ayuso a México tras sus vacaciones en la Riviera Maya

Claudia Sheinbaum cuestionó la forma en la que Isabel Díaz Ayuso se ha expresado en México tras regresar a España, luego de que pasara varios días de vacaciones en la Riviera Maya.

La presidenta señaló que desde redes sociales conoció que, tras suspender su gira por México cuando se encontraba en el sureste del país, permaneció 3 días ahí de vacaciones.

Asimismo, aseveró que no cree que Isabel Díaz Ayuso “piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá”.

“Suspendió su gira y, dicen, no me consta pero dicen, que se pasó 3 días de vacaciones en el sureste. Pues no creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum reitera que “no le fue bien” a Ayuso en México

Por otra parte, Claudia Sheinbaum reiteró que nunca boicoteó la visita de Isabel Díaz Ayuso y aclaró que, si “no le fue bien”, fue por el discurso que dio en el país.

“Yo solo dije lo que opinaba, cómo no voy a opinar como presidenta de la República de una persona que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés” Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó que ningún extranjero tiene permitido hacer política en México; sin embargo, Isabel Díaz Ayuso tuvo la libertad de tener eventos públicos y privados, así como a reunirse con miembros de partidos políticos.

“Formalmente no puede venir un extranjero a hacer política a México.Nosotros nunca limitamos eso, puede venir, puede decir, se reunió con gobernadores de un partido político, con una alcaldesa de un partido político, tuvo toda la libertad, lo que pasa es que no le fue muy bien por las razones por las que venía” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró que “es muy difícil que cualquier personas que viene a hacerle un homenaje a Hernán Cortés en México le vaya muy bien, la verdad, pues qué esperaba”