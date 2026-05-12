El bloqueo en los accesos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumple casi 30 horas este martes 12 de mayo de 2026.

Luego de que ejidatarios de Tonanitla mantienen cerradas diversas vialidades en protesta por un conflicto territorial con el municipio de Tecámac, en el Estado de México.

Los manifestantes arribaron desde las 7:00 de la mañana del pasado lunes 11 de mayo y, pese a las lluvias registradas en la zona, continúan en los accesos y salidas del aeropuerto.

De acuerdo con los propios ejidatarios, exigen que las autoridades atiendan y resuelvan el conflicto territorial que mantienen con el municipio de Tecámac.

Ejidatarios de Tonanitla amenazan con permanecer hasta el 13 de mayo en el AIFA

Los últimos reportes sobre el bloqueo en el AIFA indican que los ejidatarios de Tonanitla podrían extender la protesta hasta el miércoles 13 de mayo de 2026, ante la falta de acuerdos con las autoridades mexiquenses.

Con camiones, tractocamiones e incluso montículos de piedra, los manifestantes mantienen bloqueados distintos accesos vehiculares utilizados por miles de pasajeros que diariamente se trasladan al aeropuerto.

A pesar de la fuerte lluvia registrada durante la noche del lunes, los ejidatarios permanecieron en la zona y este martes comenzaron a instalar carpas y sillas para continuar con el plantón.

Las afectaciones viales por el bloqueo en el AIFA incluyen:

Camino Libre a Tonanitla

Conexión entre Ecatepec y el AIFA

Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac

Paso hacia la autopista México-Pachuca

Debido al cierre de vialidades, miles de pasajeros han tenido que utilizar rutas alternas para llegar al aeropuerto, mientras continúan las afectaciones en la zona.

Rutas alternas para llegar al AIFA pese al bloqueo de ejidatarios

Ante los bloqueos en los accesos al AIFA, pasajeros y autoridades aeroportuarias recomiendan utilizar vías alternas y transporte público para evitar contratiempos.

Entre las principales opciones para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles destacan:

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Pachuca

Línea 1 del Mexibús

Tren Suburbano “Tren Felipe Ángeles” desde Buenavista, en la CDMX

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo podría concluir el bloqueo, por lo que se desconoce cuántos días más permanecerán cerrados los accesos al AIFA por parte de los ejidatarios de Tonanitla.