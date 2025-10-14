Miembros de la Cámara de Senadores donarán una quincena de su sueldo para apoyar a los damnificados por las lluvias torrenciales e inundaciones en varias entidades de México.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, propuso donar una quincena de su salario en favor de los estados afectados por las lluvias, principalmente:

Veracruz

Puebla

Hidalgo

San Luis Potosí

Querétaro

De acuerdo con la información, senadores de diferentes partidos han aceptado la propuesta de Laura Itzel Castillo y donarán una quincena de su sueldo en apoyo a los damnificados de las inundaciones.

Laura Itzel Castilla, presidenta de la Cámara de Senadores. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Senadores aceptan donar una quincena en apoyo a damnificados por las inundaciones

Algunos senadores se han sumado a la iniciativa propuesta por la mesa directiva y han aceptado donar una quincena de su sueldo en apoyo a damnificados por las inundaciones y lluvias.

El sueldo mensual actual de los senadores es de 131 mil 874 pesos y la cantidad máxima que donarán cada uno serán 65 mil 937 pesos, lo equivalente a una quincena.

A través de redes sociales, la legisladora Andrea Chávez informó que ya hay senadores de Morena que se han sumado a la iniciativa de donar una quincena para apoyar a los damnificados.

Ricardo Anaya, senador del PAN, dijo que los panistas están dispuestos a ayudar donando parte de su sueldo, sin embargo, señaló que cada uno decidirá que cantidad entregará.

“Hemos platicado y en el grupo parlamentario del PAN estamos en disposición de solidarizarnos, de apoyar a todos en la medida de nuestras posibilidades. No es algo con lo que queramos hacer caravana, porque es un granito de arena”. Ricardo Anaya, senador del PAN

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, aseguró que él sí daría los 15 días de su salario en favor de los damnificados por las inundaciones en cinco estados del país.