Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre los apoyos económicos que recibirán los afectados por las lluvias en México.

Durante la conferencia de Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel Reyes anunció el avance del censo en los municipios de cinco estados afectados por las lluvias e inundaciones.

La secretaria de Bienestar señaló que se han censado alrededor de 70 mil 445 viviendas y detalló cuánto dinero recibirán los afectados como parte del apoyo por las lluvias.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar (Andrea Murcia Monsivais)

Este es el dinero que recibirán afectados por lluvias en México

El gobierno de México entregará apoyos económicos a los afectados por las lluvias y la cantidad dependerá del nivel de daños de cada vivienda, que se determinará por el censo.

Los montos son los siguientes:

25 mil pesos por daños medios

40 mil pesos por daños mayores

70 mil pesos en pérdida total

Ariadna Montiel Reyes detalló que también se les dará apoyos a comerciantes locales, que serán de 50 mil pesos, mientras que los ganaderos recibirán entre 50 y 100 pesos por parcela o hectárea.

Inundación en Poza Rica, Veracruz, al 17 de octubre de 2025 (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cuándo se entregarán apoyos económicos a afectados por lluvias en México?

De acuerdo con la información, hasta el momento se ha logrado censar 70 mil 445 viviendas y aún continúa el censo, pero ya comenzarán a dar los apoyos económicos a los afectados: