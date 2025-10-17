El sur de Tamaulipas y norte de Veracruz se encuentran en alerta debido al posible desbordamiento del río Pánuco.

En este caso, se consideran posibles desalojos preventivos ante las fuertes lluvias de la temporada y la baja de agua que va de zonas altas hacia el mar, por lo que los municipios a su paso están en constante vigilancia .

Autoridades recomiendan estar alerta a los anuncios de Protección Civil a fin de evitar que suceda una situación similar a la de Poza Rica, Veracruz, donde el río Cazones se desbordó y sorprendió a sus habitantes de madrugada.

Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, en alerta para evitar una situación como la de Poza Rica

Tal como pasó en Poza Rica, Veracruz, es probable que la fuerte creciente llegue a Tampico y Madero en los siguientes tres días.

Previamente ya se han reportado inundaciones en pequeñas comunidades a su paso con profundidad de hasta siete metros.

Cabe recordar que en Veracruz se reportaron inundaciones de alrededor de 8.5 metros de profundidad.

Monitorean río Pánuco en Tamaulipas ante inundaciones históricas

Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, señaló que esta situación no se había presentado en 80 años.

Mientras tanto se hacen sobrevuelos para el monitoreo del río Pánuco y otras acciones preventivas.

En Tampico hay tres albergues activos y se pude llamar a los servicios en caso de emergencia al 911 o al 833 305 2624.