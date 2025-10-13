El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, decidió posponer la develación de su retrato en le recinto legislativo de la Casano de Xicoténcatl con motivo de las afectaciones por la lluvias en varios estados del país, principalmente Puebla y Veracruz.

Gerardo Fernández Noroña había convocado a la develación de su retrato para este unes 13 de octubre en la Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la CDMX, pero priorizo su solidaridad con los damnificados.

La ceremonia se iba a realizar a las 12:00 horas con motivo de su retrato tras ocupar la presidencia del Senado durante el primer año de la 66 Legislatura.

Al momento se reportan 64 muertos por lluvias en:

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Gerardo Fernandez Noroña pospone denuncia contra ADN40 por volar un dron sobre su casa

Gerardo Fernandez Noroña también anunció que va a posponer la denuncia ante la Fiscalía General la República (FGR) contra ADN40 por haber espiado en su casa.

Cabe recordar que la semana anterior, Gerardo Fernández Noroña compartió videos de las cámaras de seguridad de sus casa en los que se ve a que periodistas de TV Azteca/ADN40 volar un dron sobre su casa en Tepoztlán, Morelos.

¿Presidentes del Senado tienen retrato?

Cabe recordar que en diversas dependencias quienes ocuparon titularidad tienen su retrato, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

El Senado no es la excepción y la galería de presidentes del Senado se encuentra en el Salón Luis Donaldo Colosio de la Casona de Xicoténcatl, sede altera del Senado de la República.

En una imagen del propio Senado en enero de 2020 mostró algunos retratos como los de:

Ernesto Cordero: PAN (2017-2018 y 2012 2013)

Mígueles Barbosa (entonces PRD) (2014-2015)

Roberto Gil Zuarth (PAN) (2015-2016)

Pablo Escudero (PVEM) (2016-2017)

Ellos fueron los presidentes del Senado previos a la llegada de Morena.