Noemí Luna Ayala, diputada del PAN, busca reasignar dinero destinado al presupuesto del Tren Maya para apoyo a damnificados y zonas afectadas por lluvias e inundaciones.

En su propuesta, hizo un llamado por la “falta de empatía” por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en los 5 estados afectados:

Veracruz

Puebla

Hidalgo

San Luis Potosí

Querétaro

“No hay liquidez ni respuesta”, dijo diputada del PAN ante respuesta del gobierno a lluvias e inundaciones

En medio de la crisis que atraviesa México por afectaciones sufridas por lluvias e inundaciones, la propuesta del PAN critica directamente las “nulas” acciones de la administración al frente de la presidenta.

Para esto, Noemí Luna Ayala propuso una modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz (Jessamyn Nazario / Cuartoscuro / Jessamyn Nazario Mendo)

En su planeación, la legisladora busca que 15 millones de pesos sean tomados del presupuesto del Tren Maya y sean para la atención de la situación que atraviesan 5 estados de la república.

De acuerdo con la panista, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido clara con las cifras que revelarían el verdadero impacto de las lluvias e inundaciones.

“Su silencio ante el reclamo de las víctimas refleja falta de empatía. Desde el PAN proponemos crear un grupo de trabajo para reasignar recursos y apoyar de inmediato“, sentenció Noemí Luna Ayala del PAN.

Esto mientras la dirigente morenista encabezó un recorrido por las zonas afectadas y prometió apoyo a los damnificados a través de los Censos del Bienestar.

Una iniciativa que busca atender a las familias afectadas y entregarles desde apoyos económicos hasta la reposición de algunos bienes materiales como colchones, refrigeradores y más.