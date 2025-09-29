Durante un programa en vivo, el senador de Morena, Israel Zamora, pidió a Alejandro “Alito” Moreno que explicara su patrimonio de manera similar a como lo hizo Adán Augusto López Hernández.
Esto ocurre luego de que Adán Augusto López, también senador de Morena, ofreciera una conferencia de prensa en la que negó los señalamientos sobre una presunta omisión en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024.
Así le pidió el senador de Morena a Alito Moreno explicar su patrimonio como lo hizo Adán Augusto López
La conferencia de Adán Augusto López donde explicó presuntas irregularidades con el SAT, dejó más dudas que certezas.
En medio de las críticas contra Adán Augusto López Hernández, el senador Israel Zamora pidió al dirigente nacional del PRI Alejandro “Alito” Moreno explicar su patrimonio.
Durante el programa con Azucena Uresti, el senador de Morena Israel Zamora destacó que sería muy interesante que Alito Moreno haga lo mismo que Adán Augusto López.
“Sería muy interesante ver a Alito Moreno en una conferencia de prensa similar presentando sus declaraciones anuales y que todos los periodistas le puedan preguntar”Senador de Morena Israel Zamora
Y es que para Israel Zamora lo que hizo Adán Augusto López de explicar su patrimonio y que encima responda los cuestionamientos de los reporteros, crea un precedente.
“Un precedente muy interesante, porque ningún presidente de Jucopo (Junta de Coordinación Política) había dado una conferencia de una hora en donde presenta todas sus declaraciones y acepta todas las preguntas que le quisieron hacer”Senador de Morena Israel Zamora
El senador de Morena Israel Zamora señaló que espera que los coordinadores de grupos parlamentarios hagan lo mismo.
“Ojalá, todos los coordinadores de grupos parlamentarios hagan lo mismo”Senador de Morena Israel Zamora
Incluso resaltó que Morena otra vez tuvo que aparecer para generar un precedente de transparencia.
“Un precedente de transparencia muy importante y que tiene que nacer en Morena”Senador de Morena Israel Zamora
¿Alito Morena ya reaccionó a la petición del senador de Morena para que explique su patrimonio como lo hizo Adán Augusto López?
Ante las palabras del senador de Morena Israel Zamora, el coordinador de los diputados del PRI Rubén Moreira aseguró que Alejandro “Alito” Moreno lo había hecho en varias ocasiones.
Sin embargo, Israel Zamora aseguró que no recordaba una conferencia de Alejandro “Alito” Moreno donde explicará de esa manera su patrimonio.
Aunque Alito Moreno no ha reaccionado a esta petición del senador de Morena, si lo hizo sobre la conferencia de Adán Augusto López.
Y es que a través de X, Alito Moreno calificó a Adán Augusto López de “patético, torpe y acabado”.