Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, exhibió terrenos que familia de Alito Moreno de 50 años de edad, tiene en el Estado y que ha llamado la atención.

Ante la polémica en Campeche, el actual senador Alito Moreno, explicó la situación de terrenos a nombre de su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, en el Estado donde Layda Sansores es gobernadora.

¿Qué pasa en Campeche? Alito Moreno aclara la situación de los terrenos de su familia

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores de 80 años de edad, exhibió que expropió terrenos en el Estado, siendo uno de ellos de la madre de Alito Moreno.

Recordemos que Alito Moreno fue gobernador de Campeche de 2015 a 2019, lo que ha causado dudas sobre la procedencia de estos terrenos de su familia.

Alejandro Moreno Cárdenas (Victoria Valtierra / Victoria Valtierra)

Ante ello, el senador compartió en entrevista con Azucena Uresti que la información que dio Layda Sansores “es calumniosa y falsa”, apuntando que procederá legalmente contra la gobernadora.

De forma inmediata, Alito Moreno recordó que vive una “persecución política” de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que la expropiación que hicieron es “anticonstitucional”.

Por otra parte, confirmó que el terreno de 1.1 hectárea es “legalmente” de su mamá Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, negando rotundamente que sea su propiedad y que existan más terrenos.

“Ese terreno está acreditado legalmente desde hace años, que no tiene nada, es un terreno a nombre de mi madre”. Alito Moreno, senador.

Sin embargo, Alito Moreno sostuvo que la expropiación que el gobierno de Campeche busca hacer sobre el terreno de su madre no es legal y acusó que forma parte de “la persecución política” de Morena contra él.

Asimismo, Alito Moreno señaló que aunque Layda Sansores busque expropiar el terreno a su madre en Campeche, no podrá porque “les ganamos todo lícitamente”.