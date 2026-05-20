Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó en conferencia de prensa que Jesús Corona Damián, actual alcalde de Cuautla, Morelos, está siendo buscado por el Gabinete de Seguridad.

“Se informa que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente”. Omar García Harfuch, secretario de seguridad

La búsqueda de Jesús Corona se da como parte de la Operación Enjambre en el estado de Morelos, en la cual, se ha logrado ya la captura de varios funcionarios y exfuncionarios.

Este miércoles 20 de mayo Harfuch confirmó la detención de Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, ciudad de Morelos, así como la captura del exalcalde de Yecapixtla.

Harfuch informa que el gabinete de Seguridad busca a Jesús Corona, alcalde de Cuautla

Durante una conferencia, el secretario Omar García Harfuch detalló que elementos del gabinete de Seguridad buscan a Jesús Corona, alcalde de Cuautla, Morelos, ya que hay una orden de aprehensión en su contra.

Asimismo, Harfuch adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluirá a Jesús Corona Damián, y otros implicados en la Operación Enjambre, en la lista de personas bloqueadas.

El alcalde Jesús Corona es señalado de tener vínculos con la delincuencia organizada y nexos con operadores del Cártel de Sinaloa, principalmente, luego de aparecer en una fotografía a lado de Agustín Toledano Amaro con “El Barbas”.

De acuerdo con la información, Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, es un importante operador del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.