En Morelos, la Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha dejado un saldo de 6 funcionarios detenidos por delincuencia organizada.

Los detenidos en la Operación Enjambre coordinada por la SSPC, Guardia Nacional y FGR, son:

Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla Horacio Zavaleta Malacara, secretario municipal en Cuautla Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y jefe de oficina en Cuautla Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Cuautla Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan

Al respecto, Omar García Harfuch informó que las detenciones forman parte de una acción conjunta para desarticular estructuras criminales con presencia en Morelos.

Operación Enjambre en Morelos (FGR)

Operación Enjambre detuvo a funcionarios de Morelos por delincuencia organizada, extorsión y vínculos criminales

Hasta ahora, las investigaciones federales por la “Operación Enjambre” se centran en supuestos delitos de extorsión, crimen organizado y posibles nexos entre funcionarios de Morelos y grupos criminales.

A cada uno de los 6 detenidos en Morelos se les investiga por:

Agustín Toledano Amaro: Se le acusa de extorsión y posibles nexos con estructuras criminales tras su encuentro en 2025 con “El Barbas” Irving Sánchez Zavala: Señalado por extorsión y delincuencia organizada, además de ser mencionado en narcomantas en Morelos Horacio Zavaleta Malacara: Su nombre ha sido vinculado a la estructura investigada alrededor del ayuntamiento de Cuautla Pablo Portillo Galicia: Las autoridades lo relacionan con la red investigada por presunta extorsión y protección institucional a grupos criminales Jonathan Espinoza Salinas: No se ha difundido públicamente información detallada sobre las acusaciones específicas Arisbel Rubí Vázquez Amaro: Fue mencionada en denuncias y señalamientos públicos de pobladores que la acusaban de participar en actividades ilícitas

Operación Enjambre en Morelos (FGR)

Operación Enjambre va por Jesús Corona, presidente municipal de Cuautla

En un segundo comunicado, la SSPC informó que continúa la búsqueda de Jesús Corona, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar la orden judicial correspondiente.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre la operación, pero señalaron que las acciones forman parte de una estrategia sostenida contra grupos delictivos que operan en Morelos.