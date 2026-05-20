La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtió que cerrará carreteras si se les impide manifestarse el miércoles 20 de mayo en CDMX.

“Vamos a pedir a nuestra demás gente que tome las carreteras, no estaba de esa forma planeado, nos están orillando a hacerlo, no nos vamos a ir sin que se cumpla nuestro objetivo que es que nos escuchen, si no lo hacen, tomamos las carreteras”. Janet Chumacero, vocera de la ANTAC

Janet Chumacero, vocera de la organización, denunció actos de represión contra sus compañeros y exigió diálogo con el gobierno federal.

La movilización, que busca concentrarse en el Ángel de la Independencia, pretende entregar documentos con sus demandas.

La ANTAC reiteró en entrevista con Azucena Uresti que su protesta es pacífica, pero insistió en que la falta de apertura podría derivar en bloqueos.

Habrá cierre de carreteras si impiden manifestación en CDMX: ANTAC

ANTAC advierte que cerrarán carreteras si se les impide su manifestación en la CDMX ante una “represión” por su llegada a la capital del país.

Pues Janet Chumacero, vocera de la ANTAC aseguró que compañeros de Tlaxcala fueron recibidos con represión por parte de la policía capitalina.

Tal y como ha sucedió en Tlaxcala, en Chihuahua, en Veracruz, precisó la vocera de la ANTAC “ahora vuelve a ser la respuesta de este gobierno la represión nulo diálogo a nuestras demandas”.

ANTAC exige ser escuchados en manifestación en CDMX

Ante la advertencia del cierre de carreteras, la ANTAC solo exige ser escuchados en su manifestación en la CDMX, pues lo que buscan es abrir el diálogo antes sus peticiones.

“La gente está muy molesta porque no es posible que nos estén impidiendo la libre manifestación, nosotros veníamos a entregar unos documentos a ciertas dependencias. Queremos atención para el campo, para el transporte, 6 meses que no nos han escuchado”. Janet Chumacero, vocera de la ANTAC

Por lo que la ANTAC refrendó que su movilización es pacífica en la CDMX de este 20 de mayo, pues solo busca poder hacer su concentración en el Ángel de la Independencia “y de ahí partir a las dependencia”, para entregar sus documentos con sus exigencias.