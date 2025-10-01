La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer la expropiación de varios predios para construir un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos; uno correspondería a la madre de Alito Moreno.

Tal como se publicó en el Periódico Oficial de Campeche, se señalan cuatro predios privados en el fraccionamiento Miramar, expropiados acorde con la Ley de Expropiación aprobada este mismo mes.

De momento, el ex gobernador de Campeche y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, todavía no se ha pronunciado sobre la expropiación del predio que estaría a nombre de su madre.

Bajo “causa de utilidad pública”, Layda Sansores dio a conocer la expropiación de cuatro predios en el fraccionamiento Miramar; uno está a nombre de Yolanda Cárdenas, madre de Alito Moreno.

Asimismo, dos de los tres predios restantes que serán expropiados y según acusaciones de Layda Sansores, serían propiedad del prestanombres de Alito Moreno, el arquitecto Juan José Salazar Ferrer.

Y el último de dichos predios a expropiar pertenecería a Rafael Arturo Castilla Azar, el coordinador general de la Oficina de Layda Sansores, quien no estaría relacionado con Alito Moreno.

Acorde con la Ley de Expropiación de Campeche, la madre de Alito Moreno y el resto de los dueños de dichos predios tienen cinco días para presentar sus alegatos y que el plazo de la indemnización se prolongue por 10 años.

Mediante sus redes sociales, Layda Sansores anunció el decreto de expropiación publicado en el Periódico Oficial del lunes 29 de septiembre.

La gobernadora declaró que el proyecto contempla más de 8 hectáreas en el fraccionamiento Miramar del municipio de San Francisco Campeche y que daría más detalles en su emisión del Martes del Jaguar.

Mientras que en el Periódico Oficial se menciona que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas de Campeche emitió el dictamen que declara la ubicación estratégica de los predios.

La cual garantizará una integración eficiente con la infraestructura más un impacto social significativo que mejore la calidad de vida de los habitantes del fraccionamiento Miramar.