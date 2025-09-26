El senador Adán Augusto López calificó como “falsedades” los datos que N+ difundió sobre sus ingresos, sin embargo, el periodista Enrique Acevedo lo confrontó al insistir en los señalamientos.

Fue por medio de un mensaje que compartió en X que el periodista respondió a los dichos del senador de Morena, quien ofreció una conferencia de prensa para rechazar las acusaciones en su contra.

En el tuit con el que confrontó a Adán Augusto López, Enrique Acevedo destacó que la declaración patrimonial del senador de Morena que evidenció las discordancias, es de consulta pública.

Adán Augusto López se defiende y desmiente transacciones millonarias (Eduardo Díaz)

Enrique Acevedo exhibe que declaración patrimonial de Adán Augusto está disponible

En la emisión del jueves 25 de septiembre de su noticiero “En Punto”, el periodista Enrique Acevedo difundió un reportaje sobre presuntas transacciones millonarias de Adán Augusto López.

En dicho reportaje se afirma que entre 2023 y 2024, el senador recibió al menos 79 millones de pesos de al menos una empresa irregular y que no declaró de la misma forma ante el SAT y el Senado.

Ante ello, Adán Augusto López ofreció una conferencia para explicar el caso y calificó como falsos y manipulados los documentos del reportaje, sin embargo, Enrique Acevedo ya le respondió.

Lo anterior debido a que en un mensaje que compartió en X, el periodista negó que los documentos de declaraciones patrimoniales del senador, hayan pasado por alguna manipulación o edición.

Así lo sentenció debido a que resaltó que una de las declaraciones públicas usadas para evidenciar los hechos, que es la que presentó el legislador al Contralor Interno del Senado, está disponible en línea.

Incluso, para demostrar que la información que publicaron está verificada y es real, Enrique Acevedo compartió en su tuit el enlace de la declaración patrimonial de Adán Augusto López al Senado.

En dicho documento del Contralor Interno del Senado que se puede revisar de manera pública, sí se establece que el senador de Morena declaró ingresos por solo 625 mil 793 pesos.

Enrique Acevedo confronta a Adán Augusto López por declaración patrimonial (@Enrique_Acevedo / X)

Adán Augusto López acusó falsedades y manipulación en reportaje sobre su declaración patrimonial

La respuesta de Enrique Acevedo se dio luego de que Adán Augusto López acusó que el reportaje de Televisa sobre sus situación patrimonial e ingresos, se basa en falsedades y documentos manipulados.

En la conferencia de prensa que ofreció el 26 de septiembre, afirmó que los documentos mostrados en el reportaje, son montajes y están manipulados, por lo que acusó que hay una campaña en su contra.

En ese sentido, aseguró que su declaración patrimonial está completa y afirmó que todos sus ingresos fueron reportados ante el SAT, por lo que insistió que no existe ninguna omisión o irregularidad.

Sobre los ingresos que recibió en 2023 y 2024, detalló que tuvo ganancias por 22.6 millones de pesos y en 2024 recibió 24.5 millones, que dijo, suman los 78 millones de pesos señalados como no declarados.

Asimismo, aseveró que nunca ocultó sus ingresos, para lo cual mostró sus declaraciones ante el SAT y rechazó que ante el Contralor Interno del Senado haya registrado solo 625 mil 793 pesos.

No obstante, ante las negativas de Adán Augusto López sobre el presunto ocultamiento, Enrique Acevedo demostró que el legislador morenista sí declaró dicha cantidad ante el Senado.