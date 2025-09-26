Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrentará la revisión de su desafuero durante la primera semana de octubre de 2025.

La fecha fue revelada por el presidente de la Sección Instructora (SI), Hugo Eric Flores, durante una breve comparecencia con medios de comunicación este 25 de septiembre.

La revisión del desafuero de Alito Moreno ocurre por los señalamientos en su contra, relacionados con supuestos desvíos de recursos durante su gobierno en Campeche.

Hugo Eric Flores (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Alito Moreno enfrentará revisión de desafuero por delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones

Según mencionó Hugo Eric Flores frente a medios, la primera semana del mes de octubre de 2025 será convocada la Sección Instructora para discutir la revisión de desafuero de Alito Moreno.

Esta solicitud fue promovida en primera instancia por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche, la cual agrupa cinco expedientes, en los que se le imputan dos delitos:

Peculado

Ejercicio indebido de funciones

Según Hugo Eric Flores, el proceso de desafuero aún no ha sido admitido, por lo que oficialmente no se ha notificado a Alito Moreno.