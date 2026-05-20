Durante la mañanera del pueblo de este 20 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las declaraciones de Maru Campos sobre el uso de recursos públicos en Chihuahua para frenar una manifestación en su contra.

“No puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política, coarte la libertad de manifestación.” Claudia Sheinbaum

Esto tras las declaraciones de Maru Campos en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, donde Campos negó usar recursos públicos para impedir una manifestación de Morena en el estado.

Tensiones políticas escalan en Chihuahua tras declaraciones de Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras las acusaciones de que su administración intentó frenar una marcha de Morena con carteles y bloqueos.

La mandataria federal defendió el derecho a la manifestación y envió un mensaje directo a los gobernadores del país.

La marcha convocada por Morena en la capital chihuahuense exigía juicio político contra Campos, pero organizaciones afines al partido oficialista denunciaron la colocación de espectaculares y otras acciones para desalentar la asistencia, lo que generó fuerte polémica.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Maru Campos negó categóricamente el uso de recursos públicos para impedir la movilización y minimizó su impacto.

Es por eso que durante su conferencia matutina de este 20 de mayo, Claudia Sheinbaum respondió que en México existe “total libertad de manifestación, de reunión y de expresión” y que su gobierno “no detiene a nadie” por protestar.

“Es parte del momento político”, agregó, pero insistió en que este derecho debe respetarse en todo el territorio nacional.

“Es un llamado a todos los gobernadores y gobernadoras a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación” Claudia Sheinbaum

El incidente refleja la creciente tensión entre el gobierno federal de Morena y administraciones de oposición como la de Campos en Chihuahua, que pertenece al PAN.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum enfatizó que las movilizaciones ciudadanas fortalecen la democracia y deben garantizarse sin restricciones en todo el país.