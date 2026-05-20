La cantante mexicana Yuri regresa al Auditorio Nacional de la CDMX hoy miércoles 20 de mayo en concierto.

Concierto por lo cual les tenemos ya a los fans de Yuri los detalles de setlist y telonero para disfrutar del show en vivo en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Yuri, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Setlist de canciones para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional del 20 de mayo

Yuri presenta este 20 de mayo su gira Icónica Recargado con concierto en el Auditorio Nacional para deleite de los fans con lo mejor de su música.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional sean lo siguientes: