La cantante mexicana Yuri regresa al Auditorio Nacional de la CDMX hoy miércoles 20 de mayo en concierto.
Concierto por lo cual les tenemos ya a los fans de Yuri los detalles de setlist y telonero para disfrutar del show en vivo en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Setlist de canciones para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional del 20 de mayo
Yuri presenta este 20 de mayo su gira Icónica Recargado con concierto en el Auditorio Nacional para deleite de los fans con lo mejor de su música.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional sean lo siguientes:
- Hola
- De que te vale fingir
- Este amor ya no se toca
- Amiga mía
- Cuando baja la marea
- Ya no vives en mí
- El espejo
- Detrás de mi ventana
- Señora
- Sin él
- El hombre que yo amo
- Que ganas de no verte nunca más
- Qué te pasa
- Déjala
- Es ella más que yo
- Yo te pido amor
- Maldita primavera
- El apagón