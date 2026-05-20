La selección de fútbol de Congo canceló su campamento de entrenamiento y despedida en Kinshasa rumbo al Mundial 2026, debido al brote de Ébola en el este del país, que ha dejado 130 muertos y más de 600 casos sospechosos.

“Había tres etapas de preparación: en Kinshasa para despedirse del público; Bélgica y España con dos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España; y la tercera etapa a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se canceló una etapa: la de Kinshasa” Jerry Kalemo, vocero de la selección de Congo

El equipo, dirigido por Sébastien Desabre, trasladará su preparación a Europa, donde disputará amistosos ante Dinamarca y Chile.

La FIFA informó que monitorea la situación, mientras Estados Unidos confirmó que la selección congoleña podrá ingresar sin restricciones para el torneo.

Selección de fútbol de la República Democrática del Congo (Instagram | @fecofadrc)

Juegos de preparación de Congo se mantienen firmes

Congo tiene previsto disputar partidos de preparación para el Mundial 2026 ante Dinamarca en Lieja, Bélgica, el 3 de junio, y contra Chile en España el 9 de junio., duelos que por ahora se mantienen firmes.

Jerry Kalemo, vocero de la selección de Congo, indicó a la prensa que solo se canceló la etapa de preparación y despedida en Kinshasa.

Seleccionados y entrenador de Congo viven fuera del país

Cabe destacar que todos los jugadores de Congo y el entrenador francés del equipo, Sébastien Desabre, radican fuera del país, pues la mayoría juega en Francia.

En cuanto a parte del personal del equipo que está en Congo, se presume que saldrá en las próximas horas del país.

Al respecto, la FIFA emitió un comunicado en el que afirmó que está al tanto y monitorea la situación relacionada con un brote de Ébola y mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo.

El objetivo de las autoridades es garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad.

Congo sí podrá ingresar a Estados Unidos para el Mundial 2026

Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país de todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas, por el brote de Ébola.

Sin embargo, un funcionario de Estados Unidos afirmó que el equipo congoleño del Mundial 2026 no se vería afectado por la prohibición de entrada porque ha estado entrenando en Europa durante las últimas semanas.

Congo, que se clasificó al Mundial tras ganar un torneo de repechaje en México, es parte del Grupo K. Enfrentará a Portugal en su partido inaugural en Houston el 17 de junio.