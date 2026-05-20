Fernando Vargas es un periodista deportivo y actual director de medios de Liga Caliente con una trayectoria de alrededor de 20 años quien fue víctima de un asalto en el estado de Morelos.

Su asalto quedó grabado en video cuando tenía un enlace en vivo en la televisión. Te contamos lo que sabemos sobre quién es Fernando Vargas:

¿Quién es Fernando Vargas?

¿Qué edad tiene Fernando Vargas?

¿Quién es la esposa Fernando Vargas?

¿Qué signo zodiacal es Fernando Vargas?

¿Cuántos hijos tiene Fernando Vargas?

¿Qué estudió Fernando Vargas?

¿En qué ha trabajado Fernando Vargas?

¿Quién es Fernando Vargas?

Fernando Vargas es un periodista deportivo egresado de la UNAM con una trayectoria de más de 20 años en diversos medios de comunicación que incluye televisión, radio y medios digitales.

¿Quién es Fernando Vargas? Periodista y director de medios de Liga Caliente (IG: fernvarno)

¿Qué edad tiene Fernando Vargas?

La edad de Fernando Vargas no es pública.

¿Quién es la esposa Fernando Vargas?

Se desconoce si Fernando Vargas está casado. Lo que se conoce es que al momento del asalto del 19 de mayo en Morelos estaba acompañado por una persona mientras hacía una trasmisión en vivo

¿Qué signo zodiacal es Fernando Vargas?

Se desconoce ese dato personal del periodista Fernando Vargas.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Vargas?

No se conoce si Fernando Vargas es padre de familia.

¿Qué estudió Fernando Vargas?

Fernando Vargas estudió en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Quién es Fernando Vargas? Periodista y director de medios de Liga Caliente (IG: fervarno)

¿En qué ha trabajado Fernando Vargas?

Fernando Vargas es periodista deportivo, experto en marketing y director de medios de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), actualmente conocida como Liga Caliente.

También es empresario, profesor y colaborador en Eje Central y Activo Deportes.

En el pasado ha trabajado como Director de Deportes en Capital Media de 2015 a 2018 y conductor en Grupo Fórmula de 2006 a 2012.