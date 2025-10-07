Alejandro “Alito” Moreno aseguró en conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PRI que enfrentará el desafuero “con mucha determinación”, declaración que ya genera tensión política en México.

“Hay que enfrentarlo siempre con mucho carácter y mucha determinación" dijo Alejandro Moreno sobre un posible juicio político y añadió:

“Pero imagínate en un país donde todo el gobierno está señalado de haber pactado con el crimen organizado”

En su opinión, la iniciativa para desaforarlo responde a una maniobra de la Cuarta Transformación (4T) para distraer a los mexicanos sobre los problemas de violencia y corrupción de funcionarios.

Alito Moreno contra Morena (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Alejandro Moreno asegura que el desafuero en su contra es un distractor de Morena

En torno al posible desafuero del dirigente del PRI, Alejandro Moreno adelantó que enfrentará el problema con “mucha determinación” y que “no temerá ni se echará para atrás” hasta llegar hasta llegar al fondo.

“Lo tengo que enfrentar como es porque no tienen ningún elemento, porque son inventos, una locura y porque son distractores”, precisó Alejandro Moreno al reiterar que doblará esfuerzos para denunciar la corrupción de Morena.

Alejandro Moreno adelantó que las denuncias contra Morena las presentarían en México y “todo el mundo”, lo que despierta sospechas sobre nuevas quejas presentadas en territorios como Estados Unidos.