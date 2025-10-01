Alito Moreno amenaza con denunciar en México y a nivel internacional a la Presidenta de México: Claudia Sheinbaum.

La amenaza del senador de la República Mexicana llega luego de que Claudia Sheinbaum, lo acusara de adquirir terrenos en Campeche mediante lavado de dinero.

“Entiendo que cambiaron la ley ellos ¿no? en Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción”, declaró la Presidenta de México en la mañanera ante el cuestionamiento de las expropiaciones realizadas por la gobernadora Layda Sansores.

Por lo que, mediante la red social X, Alito Moreno dice haber sido acusado falsamente de corrupción y lavado de dinero ya que jurídicamente su patrimonio es lícito y transparente.

Así como asegura que las acusaciones en su contra son distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado.

Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional.



En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.



Jurídicamente he demostrado, con… pic.twitter.com/uCFLgIhO4M — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2025

Nota en desarrollo