La Secretaría de Gobernación llamó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a detener la huelga nacional y regresar a clases; afirman que se revisarán sus rutas propuestas.

“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Mediante comunicado compartido la noche del sábado 6 de junio, la Secretaría de Gobernación señaló que como lo hacen diariamente, continúan los trabajos con los representantes de la CNTE.

Esto en conjunto con las autoridades de la SEP e ISSSTE, derivado de las dos peticiones principales de la CNTE, entre ellas, la eliminación de la USICAMM cuya ruta ya se ha dado a conocer.

Gobernación llama a la CNTE a regresar a clases y discutir sus propuestas

Como parte del diálogo, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a los maestros de la CNTE a discutir sus propuestas y rutas, sobre el tema de ingreso y promoción de la labor docente, USICAMM.

Gobernación llama a los maestros a regresar a clases (Captura de pantalla)

Así como la propuesta para avanzar en el tema de pensiones, referente a la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007, la cual fue explicada por Martí Batres, en especial en el sistema de pensiones.

El titular del ISSSTE definió dicha medida como injusta, proveniente del neoliberalismo, y que si bien es difícil derogarla, se ha propuesto la creación de una aseguradora pública que trabajaría con PENSIONISSSTE.

Ante dichas propuestas, Segob llamó nuevamente a los maestros de la CNTE a continuar las negociaciones ya sea con las autoridades federales o estatales, ya que los espacios están abiertos.

Por lo mismo, Gobernación pidió concluir con la protesta y así no afectar más las clases ante el próximo cierre del ciclo escolar, además de que la manifestación ha perjudicado a comerciantes del Centro Histórico.

Gobernación destaca la importancia de las propuestas hechas a la CNTE

En el comunicado se destaca a su vez la búsqueda de acuerdos en favor de la educación con las propuestas que ha hecho el gobierno ante las principales demandas de la CNTE.

Recordaron la ruta ya propuesta por la Secretaría de Educación Pública para desaparecer la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), que sería un hecho histórico.

Sin embargo, afirman que dicha reforma -que sería presentada en el siguiente periodo de sesiones del Congreso- debe guiarse por todos los maestros de México.

Referente a la derogación de la ley del 2007, se señaló que con PENSIONISSSTE y una aseguradora pública los integrantes de la CNTE no aportarían ni un peso a ningún banco o institución privada.