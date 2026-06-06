Las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob) han ratificado su voluntad de mantener los canales de negociación abiertos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El objetivo primordial de este acercamiento institucional es dar atención a las demandas presentadas por la CNTE, agrupación que acusa de incumplimiento de acuerdos al gobierno federal.

SEP y Gobernación instan a mantener diálogo con la CNTE para alcanzar acuerdos

A través de redes sociales, Mario Delgado, titular de la SEP, aseguró qu han sostenido intensas mesas de diálogo con representantes de la CNTE con la intención de lograr acuerdos.

El funcionario manifestó que las demandas presentadas por la vía pacífica siempre tendrán "una respuesta responsable", invitando a mantener el diálogo con el magisterio.

Seguimos Segob, SEP e ISSSSTE en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos". Mario Delgado

Esto con la intención de evitar conflictos con la CNTE, como ocurriera días atrás durante la marcha que realizaran por Paseo de la Reforma.

Hasta el momento las mesas de diálogo se han celebrado junto a la Segob y el ISSSTE, con el objetivo de revisar una por una las demandas que ha presentado la CNTE.

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Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, insistió en que el camino para lograr acuerdos con la CNTE es mantener la vía del diálogo.

Ante ello, reiteró que el gobierno federal se mantiene dispuesto a alcanzar soluciones que beneficien no solo a la CNTE, sino a millones de estudiantes que dependen de sus maestros.