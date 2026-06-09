El secretario de Educación, Mario Delgado reveló cuántas escuelas siguen en paro por el conflicto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a poco más de un mes para terminar el ciclo escolar.

Siendo 17 mil 471 planteles de educación básica en paro en el país por conflicto de la CNTE, lo que se traduce a un millón 410 mil 459 de alumnos afectados hasta el momento.

Las escuelas más afectadas por el paro de la CNTE son en los estados de:

Oaxaca con 10 mil 653 escuelas en paro

Chiapas con 2 mil 460 escuelas en paro

Guerrero con mil 559 escuelas en paro

Zacatecas con 2 mil 95 escuelas en paro

Por lo que Mario Delgado hizo un llamado a la CNTE para regresar a las escuelas y poder concluir el ciclo escolar en orden.

Mario Delgado revela cuántas escuelas siguen en paro por conflicto de la CNTE (Especial )

Pide Mario delgado regresar a clases a maestros de la CNTE para concluir ciclo escolar 2025-2026

Ante el paro de la CNTE, el secretario de la SEP, Mario Delgado hizo un llamado a los maestros para regresar a las escuelas con el fin de concluir en orden el ciclo escolar 2025-2026

“Es importante que ya puedan regresar a clases porque estamos dentro de la etapa final del ciclo escolar.” Mario Delgado, secretario de Educación

Solicitud de Mario Delgado a solo 36 días de que el ciclo escolar 2025-2026 de educación básica termine, insistiendo el secretario en concluir “de manera ordenada ya para cerrar”.

Mario Delgado reprocha a la CNTE paro tras negarse a cambiar el calendario escolar

Por paro de la CNTE, el secretario Mario Delgado reprochó a la organización esta movilización, tras negarse a cambiar el calendario escolar.

Tras recordar Mario Delgado la negativa de los maestros de la CNTE a cambiar el calendario escolar por “el calor” y ante la llegada del Mundial 2026, pues en ese entonces, los profesores argumentaron seguir con las clases, sin en cambio hoy están en paro.