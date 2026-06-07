Pese a manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la huelga nacional acusando que el gobierno federal no ha cumplido sus promesas al magisterio, la SEP y la Secretaría de Seguridad (Segob) destacan sus avances.

Con un comunicado la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Segob informaron el trabajo que la Cuarta Transformación ha hecho en favor de la CNTE.

SEP y Segob destacan avances de la CNTE durante la 4T

Hoy 7 de junio, a seis días de que la huelga nacional de la CNTE estallara en la Ciudad de México (CDMX) y otras sedes, la SEP y Segob destacaron el trabajo hecho en apoyo al magisterio.

A la perspectiva de la SEP y Segob, durante la 4T se terminó “una etapa marcada por la confrontación” del gobierno con los maestros de México.

Según Mario Delgado, titular de la SEP, ahora hay respeto, diálogo y la coincidencia de que la educación es el pilar fundamental “para el desarrollo nacional”.

Es así que Segob y SEP destacan que entre los puntos en los que la 4T ha avanzado por la CNTE son:

Recuperación salarial progresivamente con un incrementos en 2025 y 2026

progresivamente con un incrementos en 2025 y 2026 Decreto de Movilidad Laboral con privilegio en transparencia, antigüedad y años de servicio

con privilegio en transparencia, antigüedad y años de servicio Regulación laboral

Basificación para más de un millón 200 mil maestras y maestros

Ante ello, Delgado subrayó que por ello se demuestra que la 4T ha trabajado construyendo por la CNTE, puesto que para Claudia Sheinbaum “la educación es una periodicidad.

“Estos logros confirman que para los gobiernos de la Cuarta Transformación y la presidenta de México la educación es una prioridad nacional. La educación pública y quienes la hacen posible todos los días en las aulas son, y seguirán siendo, el corazón de la Transformación por México”. Comunicado de la SEP y Segob sobre la CNTE.

Comunicado de Segob y SEP sobre actividades en pro de la CNTE. (@SEGOB_mx)

Comunicado de Segob y SEP sobre actividades en pro de la CNTE. (@SEGOB_mx)

CNTE se mantiene en plantón en el Centro Histórico de la CDMX

La SEP y Segob destacaron el trabajo que han hecho a favor del magisterio, pese a que la CNTE sigue en plantón en el Centro Histórico de la CDMX asegurando que el gobierno federal no cumple lo prometido.

Aunque el clima no ha sido a favor de la CNTE, además de que, acusan, han sido reprimidos en sus manifestaciones con el objetivo de llegar al Zócalo de la CDMX, el magisterio se mantiene en la capital.

Hasta el 7 de junio de 2026, la CNTE no ha dado a conocer el plan de actividades para la segunda semana del mes y con la que cumplirían con el boicot al Mundial 2026 con sus manifestaciones en la CDMX.