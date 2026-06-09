Mario Delgado reiteró que no hay necesidad de bloqueos ni paros nacionales y pidió a la CNTE valorar las propuestas del gobierno federal.

“En el caso de la Usicamm, ya se ha propuesto una ruta para construir conjuntamente una iniciativa que conduzca a una reforma que la sustituya y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en la que se garanticen los derechos laborales, exista transparencia y se evite caer nuevamente en las prácticas de los gobiernos neoliberales, como el nepotismo, el favoritismo o la corrupción mediante la venta de plazas” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

En la mañanera del 9 de junio de 2026, el secretario de Educación Pública destacó que el objetivo es concluir el ciclo escolar de manera ordenada y detalló dos planteamientos:

Desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)

Cancelación de la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007

En ese sentido, Mario Delgado recordó que el salario docente se ha duplicado desde 2019 y que se han destinado recursos millonarios a entidades como Oaxaca y Chiapas.

Mario Delgado (Especial )

En cuanto a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, Delgado señaló que el sistema de pensiones mexicano opera bajo un esquema mixto, en el que las cuentas individuales se complementan con un componente solidario que permite mejorar las pensiones, garantizando un retiro digno.

Salario de docentes rebasa los 20 mil pesos

Ante la exigencia de un aumento de salario del 100%, Mario Delgado recordó que en 2019, un maestro de primaria percibía, en promedio, 9 mil 580 pesos, salario que fue en aumento con la llegada de la Cuarta Transformación.

Indicó que actualmente y durante la gestión de Claudia Sheinbaum, ronda los 20 mil pesos. Además de que al magisterio se les han brindado apoyos.

Se destinaron más de 23 millones de pesos a Oaxaca

En Zacatecas se apoyó en la creación de plazas de educación superior, la titulación de docentes, la recuperación de prestaciones y se entregó un bono especial a maestros activos y jubilados

A Chiapas le fueron destinados 248 millones de pesos, además de que se incorporaron 670 plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), entre otras cosas

Por lo que una vez más, invita a la CNTE a valorar las propuestas y reanudar las clases lo antes posible.