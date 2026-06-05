En la reunión del 4 de junio de 2026 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el gobierno, Martí Batres les entregó una propuesta sobre la Ley del ISSSTE, pero el magisterio la rechazó.

Martí Batres, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) brindó una alternativa a la CNTE, pero ellos insisten que eso no soluciona la baja pensión que reciban en su retiro.

CNTE califica de “insuficiente” la propuesta de Martí Batres sobre la Ley del ISSSTE

Una nueva reunión entre la CNTE y el ISSSTE se dio ayer en medio de la huelga nacional, sin embargo, el magisterio se retiró convencido de que la propuesta hecha por Martí Batres no soluciona la Ley del ISSSTE que les daría acceso a un retiro con poco ingreso mensual.

En entrevista con Azucena Uresti, el maestro Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la CDMX de la CNTE, dijo que la propuesta de Batres “no resuelve de fondo” lo que pasará con la Ley del ISSSTE.

“El documento de respuesta que entregó ayer Martí Batres lo consideramos insuficiente, que no atiende la demanda fundamental que es la abrogación de la Ley del ISSSTE (...) No resuelve de fondo la demanda”. Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la CNTE.

Hernández explicó que Batres dio la propuesta con “una serie de planteamientos” donde se habla de fortalecer la AFORE PENSIONISSSTE. Sin embargo, el maestro advirtió que aún migrando todas las cuentas a este sistema “seguiría funcionando como una AFORE”.

“En un primer análisis hemos dicho que tiene que revisarse también que estas AFOREs están reguladas por CONSAR. No permite una monopolización, en términos financieros, en una sola AFORE”. Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la CNTE.

Asimismo, aseguró que los planteamientos de Martí Batres también tienen “de contrabando” el hacer “una aseguradora pública”, pero no lo ven coherente porque sería una renta vitalicia.

“No es una pensión [con una asegurado pública] es el pago de una renta vitalicia y que aún con el ahorro que el trabajador hiciera no incrementa sustancialmente la posibilidad de tener mensualmente una cantidad que le permita vivir”. Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la CNTE.

Huelga nacional de la CNTE en Yecapixtla, Morelos. (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

CNTE cree que la respuesta es la abrogación a la Ley del ISSSTE

La CNTE rechazó la propuesta de Martí Batres por la Ley del ISSSTE e incluso señalan que creen que la única solución es la abrogación y la creación de una nueva ley.

“Se podría construir [diálogo] si buscamos una ruta para la abrogación. Nos queda claro que no es a partir de un decreto, que se tendría que llevar un proceso incluso legislativo (...) dado que estamos cancelando una ley tiene que haber una nueva a sustituirlo”.

Hernández sostuvo que lo que Batres les menciona “va en el sentido de fortalecer las Afores” no rumbo a la abrogación de la Ley ISSSTE.

Esta propuesta de Martí Batres se suma a la hecha por Mario Delgado sobre la USICAMM, tras pliego petitorio por la huelga nacional.