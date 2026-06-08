Comerciantes toman Eje Central en protesta por las vallas de la CNTE

Comerciantes del Centro Histórico se manifiestan en Eje Central en protesta por las vallas de la CNTE, argumentando que afectan las ventas de sus negocios.

El lunes 8 de junio se registró una protesta sobre Eje Central Lázaro Cárdenas en la zona centro de la CDMX, de comerciantes que exigen el retiro de las vallas que acordonan las inmediaciones del Zócalo Capitalino.

Las vallas fueron colocadas durante la madrugada del 1 de junio como medida preventiva por las movilizaciones y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Comerciantes protestan por las vallas de la CNTE en Eje Central

Un grupo de comerciantes se manifestó sobre Eje Central Lázaro Cárdenas en el cruce de Madero, para solicitar a las autoridades el retiro de las vallas que rodean zonas aledañas al Zócalo capitalino.

Autoridades piden identificaciones oficiales para poder acceder al Zócalo y la falta de movimiento afecta a los negocios ubicados en el centro de la CDMX.

Los comerciantes exigen el retiro del cerco metálico y la reapertura del acceso al Zócalo, pues aseguran que esta situación ha afectado considerablemente sus ventas.

Comerciantes del Centro Histórico le copian a maestros de la CNTE con cascarita callejera



Crédito: Alexis S. Pavón / SDPnoticias pic.twitter.com/0YFgsnRDpt — SDP Noticias (@sdpnoticias) June 8, 2026

Esta es la cuarta ocasión en la que los comerciantes y trabajadores de la zona se manifiestan por las vallas contra la CNTE.

Los ciudadanos argumentan que el libre tránsito por las calles cercanas al Zócalo es un derecho constitucional.

Por otro lado, los comerciantes se manifestaron con carteles que decían: “Las vallas no pagan mi salario”, “Queremos trabajar”, “No quiero perder mi empleo” y “Sin clientes no hay trabajo”.

Subsecretario de Gobierno de la CDMX se reúne con comerciantes inconformes

La protesta de comerciantes inició a las 10:00 de la mañana y se mantuvo por varias horas.

Fadlala Akabani, subsecretario de gobierno de la CDMX, acudió con los comerciantes para dialogar sobre la situación que viven tras la manifestación de la CNTE.

Los comerciantes exigían que se retiraran las vallas este lunes 8 de junio, pero no se llegó a un acuerdo.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, informó que han estado en contacto con los comerciantes y acordaron la reapertura de cuatro accesos a la zona.