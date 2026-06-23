La Sección 22 de la CNTE rechaza que las protestas hayan terminado y asevera que sólo es una reorganización, pues siguen a la espera de una reunión con Claudia Sheinbaum.

“Estamos reseteando para reorganizarnos como movimiento”. José Antonio Altamirano, integrante de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) señaló que pese a que levantaron el plantón, esto sólo fue para cerrar el ciclo escolar 2025-2026.

Al respecto se explicó que en el caso de Oaxaca hay un calendario alternativo que plantea prolongar la fecha de cierre de ciclo, tomando en cuenta los días de huelga nacional.

Sección 22 de la CNTE rechaza fin de protestas: plantón se levantó para reorganizarse

Las bases de la CNTE decidieron levantar el paro para reorganizar las protestas y pasos a seguir, así como cerrar el ciclo escolar; sin embargo, sus exigencias se mantienen.

La CNTE pone fin a la huelga nacional tras semanas de movilizaciones (Captura de pantalla)

En entrevista con Pamela Cerdeira, José Antonio Altamirano, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE, afirmó que la decisión de levantar el paro fue colectiva.

Fue la Asamblea Nacional Representativa la que consultó a cada contingente sobre levantar el paro, aunque definirán próximamente si la medida se mantendrá.

Descartó que levantar el paro fuera en respuesta a los 800 millones de pesos, sobre los que explicó que sólo son para el rezago educativo, pero dicho dinero no llegará a la CNTE.

Asimismo, aclaró que este presupuesto fue hablado en las mesas de diálogo desde su primera semana, ante la exposición de los faltantes en las escuelas.

La próxima Asamblea Nacional Representativa se llevará a cabo a inicios de julio.

CNTE espera reunión con Claudia Sheinbaum y abrogación de la Ley del ISSSTE

La Sección 22 de la CNTE también buscará la reorganización para poder reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que esperan la abrogación de la Ley del ISSSTE.

Mencionó que la intención de reunirse con Claudia Sheinbaum es para hacerle notar la situación laboral del magisterio, con una pensión digna y no una autopensión.

Por lo que espera que las encuestas escuela por escuela que mencionó Claudia Sheinbaum se lleven a cabo, rechazando que las mismas vayan a debilitar las protestas de la CNTE.

Afirmaron que si bien no obtuvieron resoluciones a la abrogación de la Ley del ISSSTE, la CNTE siempre estuvo abierta a la negociación.